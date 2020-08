Notre compatriote Gérald Wathelet en a fait les frais, notamment. Ce n’est pas pour autant que le fantasque collectionneur de la période napoléonienne a coupé les ponts avec tous ceux qui faisaient et font le programme. Il s’est en effet forgé de sérieuses amitiés. Il sait qu’il peut compter sur Sophie Davant, la présentatrice de l’émission, mais aussi sur l’amitié de plusieurs acheteurs. En témoigne la photo publiée à l’occasion d’une soirée donnée au palais Vivienne, à Paris. Pierre-Jean Chalençon y apparaît tout sourire, entouré de Diane Chatelet, Julien Cohen et Harold Hessel. Absente, Caroline Margeridon fait aussi partie de celles et ceux pour qui il a de l’affection. "J’aime sincèrement Caroline… Et franchement, il y a une mauvaise personne qui l’a influencée… Bref c’est ma copine…", a-t-il précisé dans un commentaire.