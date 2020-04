Après le décès de ses amis comme le célèbre directeur de cabaret Michou et du chanteur Christophe mais aussi et surtout de son papa en mars dernier, Pierre-Jean Chalençon doit aujourd’hui faire face à un autre coup dur en cette période de confinement. Sa rupture plus intime encore… En effet, cela faisait plus de 20 ans que la star d’Affaire conclue fréquentait un homme marié avec deux enfants. Mais ce dernier n’était pas prêt non plus, comme il l’a révélé sur les réseaux sociaux, à l’attendre "encore dix ans". Le trublion de l’émission phare de France 2 a donc maintenant décidé de régler ses comptes avec son ex-petit ami publiquement. "Croyez-moi j’en prends plein la gueule en ce moment…, écrit ainsi Pierre-Jean Chalençon sur ses réseaux sociaux. La dernière du moment… Le coup de couteau au cœur de l’homme que j’aime depuis 20 ans… Assumer sa vie n’est pas à la portée de tous… Carpe diem." Une rupture au goût amer à en croire les clichés - une bague en émeraude de 25 carats, portée par Jean Cocteau, qui lui a été offerte et qui accompagne ses dires. "Je suis seul maintenant !!! Moi j’assume mes goûts… Message personnel à mon ex… !" Bref, entre deux piques, la star d’Affaire conclue n’hésite pas préciser qu’il est désormais "un cœur à prendre" !