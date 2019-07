Carnet rose pour Pierre Niney ! L’acteur qui a prêté sa voix à Fourchette dans Toy Story 4 est à nouveau papa.

Sa compagne, Natasha Andrews, a annoncé la naissance de leur deuxième enfant (ils ont déjà une fille d’un an et demi prénommée Lola) via une photo publiée sur Instagram. On y voit la maman poser de dos avec son bébé dans les bras. Félicitations aux jeunes parents !