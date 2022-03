Depuis que Will Smith a perdu son sang froid lors de la cérémonie des Oscars en infligeant une gifle à Chris Rock suite à une blague sur sa femme, le monde prend position. On retrouve ceux qui défendent l'acteur et comprennent son geste, et au contraire, les personnes qui ne tolèrent pas un tel acte de violence. Hier, Jim Carrey prenait position en affirmant que s'il avait été à la place de Chris Rock il aurait poursuivi sans hésitation Will Smith.

Aujourd'hui, c'est au tour de Pierre Niney de s'exprimer sur le sujet. Le comédien français n'a pas accepté le comportement de Will Smith et pour le faire savoir il a partagé le tweet de Jim Carrey. En légende, il écrit: "Dans quel monde vivent les gens qui défendent un acte de violence physique face à une vanne (aussi mauvaise soit -elle) ? Will Smith n’aurait-il pas pu répondre à cette vanne ? Répliquer avec des mots ? Est-ce réellement les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants ?"

Un tweet qui n'est pas passé inaperçu puisque de nombreux internautes lui ont répondu qu'il citait les propos d'un agresseur. De fait, la twittosphère fait référence aux MTV Movie Awards de 1997, lorsque Jim Carrey, 35 ans à l'époque, était monté sur scène pour recevoir sa récompense et avait embrassé de force Alicia Silverstone, âgée 19 ans à peine.