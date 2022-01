Le célèbre interprète de "Zizi" n'en est pas à son coup d'essai. "Celui qui ne se fait pas vacciner, à mon avis, c'est un beau crétin, avait-il déjà lancé au micro de Sud Radio en avril 2021. S'il préfère mourir, c'est son choix ! Mais c'est plutôt dommage pour sa femme si elle l'aime."

Face à la montée du variant Omicron, des nouvelles décisions gouvernementales hexagonales ou encore des jauges restreintes des salles de concert, Pierre Perret en a remis une couche sur Facebook lors de ses bons voeux de Nouvel an. "Dernières nouvelles du front en cette fin d'année 2021, débute ainsi le chanteur de 87 ans. La pandémie s'étend... Tout comme la queue des antivax à la porte des hôpitaux... Les pauvres soignants sont sur les rotules. Heureusement le bâtiment se porte bien. On agrandit les cimetières. Égoïstement."

"Noubliez pas vos muselières!"



Très remonté, le célèbre interprète de "La cage aux oiseaux" ne s'arrête pas là et tacle donc aussi le gouvernement de son pays. "Ouf ! On va tout de même se retrouver dans ma tournée qui continue. Nous aurons droit à 2000 places dans les théâtres, c'est déjà ça ! Leurs meetings politiques, c'est 15 ou 20 milles ! Mais, s'il faut se goinfrer deux plombes de promesses qu'ils ne tiendront pas, non merci", a-t-il ainsi poursuivi dans son message de réveillon, accompagné de ses chiens, sur Facebook. "Noël s'est très bien passé au coin du feu. Saxo a rongé toute la soirée une grosse bûche de la cheminée, Socrate en trois bouchées a englouti la bûche au chocolat qu'il a piquée sur la table ! Après les fêtes, répétitions, avant de vous retrouver au Blanc-Mesnil, à La Bourse à Lyon etc., etc... À bientôt donc mes loulous, n'oubliez pas vos muselières ! Nous passerons j'espère une belle année 2022 ensemble !"



"Un peu de respect dans le propos"; "Qui est dangereux pour l'autre?"



Des voeux qui ont déçu de nombreux fans, quelque peu agacés par son discours où Pierre Perret ne pense "qu'à son business". Ou encore ce genre de commentaire. "Je formule le vœu que vous éteigniez les médias mainstream pour arrêter de ne voir qu'une partie de la réalité." Et enfin de ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec Monsieur "Zizi". "Désolé mais qu'est-ce qui vous permet de dire que les antivax font la queue à l'hôpital ? Y êtes vous aller faire un tour ? Et depuis quand traite-t-on les gens d'antivax s'ils n'acceptent pas ce vaccin ? Je ne suis pas antivax mais je ne suis pas vacciné pour la covid alors un peu de respect dans le propos ça serait déjà un bon début. Dernièrement, dans un café, un ami vacciné à été infecté car non testé pendant que moi je présentais mon test à l'entrée, qui est dangereux pour l'autre?"