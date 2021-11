En effet, l’acteur de 87 ans se voit dans l’obligation d’annuler sa venue en Belgique où il devait se produire - aux côtés de Mathilda May - au centre culturel d’Uccle, à Bruxelles, le 12 décembre.

Et le célèbre Grand Blond, gaffeur star, d’expliquer son absence. "Une arthrose du genou m’oblige à me déplacer en béquilles, malgré des soins et une rééducation intensive. Je vais devoir subir incessamment une opération qui me permettra de remarcher normalement et peut-être alors Monsieur X viendra vous rendre visite. Bien Amicalement."

On lui souhaite un prompt rétablissement !