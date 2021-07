Les joueuses de l'équipe norvégiennes ont écopé d'une amende de 1 500 euros après avoir décidé de porter un short plutôt qu'un bas de bikini lors de leur dernier match au championnat d'Europe de handball sur place. Une vive polémique s'en est suivie, attirant l'attention du monde entier... et de P!nk !

La chanteuse américaine a en effet posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle propose de régler l'amende. "Je suis TRÈS fière de l'équipe féminine norvégienne de beach handball d'avoir protesté contre les règles très sexistes concernant leur "uniforme". La fédération européenne de handball devrait être condamnée à une amende pour SEXISME", a-t-elle écrit sur Twitter.

"Bravo, mesdames. Je serai heureuse de payer vos amendes pour vous", a-t-elle conclu. "Continuez comme ça !"

La Fédération norvégienne de handball avait annoncé la semaine dernière qu'elle était prête à payer les amendes. L'équipe a néanmoins exprimé sa gratitude envers la chanteuse de "Cover Me In Sunshine" via une story Instagram. "Wow ! Merci beaucoup pour votre soutien", pouvait-on lire sur le compte de l'équipe.