La magie de Noël avant l'heure. Invitée à donner de la voix pour une émission spéciale concoctée par Disney, Pink s'est rappelée au bon souvenir des internautes. Mais c'est surtout sa fille, Willow Sage Hart, 9 ans, qui lui a volé la vedette.

"Offrez-lui un contrat !"

Le duo mère-fille avait choisi d'interpréter la mythique chanson "The Christmas Song" - un titre rendu célèbre par Nat King Cole - et la voix en or de la fillette a mis tout le monde d'accord lors de "The Disney Holiday Singalong”, diffusé sur ABC News et dont des extraits ont circulé sur les réseaux sociaux.

"Sa fille a tellement une belle voix."

"Moi en entendant la voix de Willow:"

"Offrez un contrat à Willow maintenant!"

Une performance à deux plus que réussie qui rappelle celle de Jennifer Lopez et sa fille Emme, 11 ans, lors du dernier Super Bowl. Chez les icônes des années 2000, le talent est bel et bien une histoire de famille.