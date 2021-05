Confinement peu rimer avec kilos en trop. Et même les stars ne sont pas à l'abri ! Will Smith, lui, a pris le parti d'en rire et d'afficher publiquement ses rondeurs pour décomplexer.

"Je vais être franc avec vous tous – je suis dans la pire forme de ma vie", a écrit l'acteur américain à l'attention de ses 59 millions de followers. Pantoufles, caleçon, survêtement nonchalamment ouvert et embonpoint... on a connu l'humoriste en meilleure posture.

La publication a été commentée en masse et Will Smith a reçu de précieux conseils au passage. "'Bad Boys' chapitre final. Ça va te remettre en forme, je te le garantis", lui a écrit le réalisateur Michael Bay quand Arnold Schwarzenegger lui a recommandé de continuer à pousser de la fonte. "Tu restes en meilleure forme que 90% des Américains", lui a toutefois rappelé l'ancien gouverneur de Californie avec humour.