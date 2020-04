Face au coronavirus, les influenceurs se mobilisent sur les réseaux sociaux. Plusieurs appel aux dons et lives sur youtube commencent à faire surface pour soutenir des associations... Toute occasion est bonne pour aider !

McFly et Carlito, suivis par plus de 5 millions de personnes sur Youtube, organisent un live caritatif sur leur chaîne youtube. Appelé le "Maradon", le live promet déjà de nombreux invités de milieux variés : Big Flo et Oli, Pomme, Pierre Niney, Squeezie, Ornella Fleury, Edouard Baer, Roméo Elvis, Gad Elmaleh.

Tous les dons récoltés pendant le live seront reversés aux hôpitaux de France. En moins d'une heure, ils ont déjà récoltés plus de 20.000 euros.

Le live est à suivre ce jeudi 2 avril de 9h à 20h, sur leur chaîne youtube.

Léna Situations, une influence française, a elle aussi appelé aux dons sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, elle s'addresse aux marques et aux autres influenceurs et les invite à donner leurs stocks de crème hydratante aux hôpitaux et personnel soignants, en première ligne dans cette crise du coronavirus. Le gel hydroalcoolique et les lavages de mains à répétition assèchent les mains. Son appel a été relayé par plusieurs autres personnes et plusieurs marques ont déjà décidé de participer, comme par exemple