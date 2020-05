C’est Sud Ouest qui l’annonçait sur son site internet : Vincent Cassel, 53 ans, a été victime d’une chute en scooter, non loin de Biarritz, où lui et sa famille sont confinés. Légèrement blessé au visage, il a été emmené à la polyclinique Aguilera de Biarritz pour y être soigné. Avant que la Toile s’enflamme et que ses fans s’inquiètent, le comédien a donné des nouvelles rassurantes, sur son compte Instagram. "Tout va bien. Je suis en vie. Merci", a-t-il écrit, en complétant son message d’émoticônes de biceps, de bisou et de tête bandée.