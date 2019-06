Plus que tout au monde" précise-t-elle. Rihanna faisait récemment parler d'elle pour être devenue la chanteuse la plus riche de la planète, devant d'autres stars comme Lady Gaga ou Céline Dion. Dans un entretien avec le magazine Interview , la chanteuse s'est confiée sur sa vie privée. En couple depuis deux ans avec l'homme d'affaire saoudien Hassan Jameel, qu'elle ne cite d'ailleurs jamais dans son interview, Rihanna ne cache pas son envie d'avoir des enfants. "" précise-t-elle.





Quant au mariage, Rihanna s'avance un peu moins sur le sujet : " Il n'y a que Dieu qui sait cela. On planifie et Dieu rigole, hein ?". Après une histoire d'amour tourmentée avec Chris Brown, Rihanna semble avoir trouvé de la stabilité et de l'attention auprès de son compagnon " Avant les petites choses de la vie étaient insurmontables pour moi, comme aller se promener ou faire mes courses. Mais maintenant, je suis impliquée dans une relation amoureuse qui compte pour moi. Et ma première pensée a été que je devais y consacrer du temps. Comme je m'implique dans mes différents projets, je dois consacrer du temps à ma relation".