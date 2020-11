La mise aux enchères des affaires de Christophe avait rapporté gros récemment (650 000 euros). Les fans de Johnny Hallyday risquent aussi de casser leur tirelire le 21 novembre prochain. En effet, 300 lots seront mis aux enchères par la Maison Drouot. Parmi eux ? De nombreux costumes ou objets ayant appartenu au rocker et dont Laeticia Hallyday a décidé de se séparer pour la bonne cause. Tous les bénéfices de cet événement seront en effet reversés à l’association Vaincre le cancer, pour laquelle Johnny Hallyday s’était produit sur scène en 2016 à l’Olympia.

Pour obtenir le costume précieux de l’artiste porté ce soir-là, les acheteurs devront par exemple débourser au minimum 15 000 euros. Pour toutes les autres tenues du Taulier, comptez des prix démarrant à 12 000 euros et pouvant aller jusqu’à 22 000 euros (et comptez 1 400 euros pour sa mèche de cheveux!). À côté de Johnny Hallyday, d’autres stars seront mises à l’honneur parmi les 300 lots proposés, comme des vinyles dédicacés par Barbara, des sandales à talons portées par Céline Dion en 1997, une partition écrite à la main par Charles Aznavour, une robe à paillettes et à plumes portée par Joséphine Baker en 1975 ou encore un album de Jacques Brel dédicacé par l’artiste et… une mèche de cheveux de Claude François !