Cet hiver, mère et fille étalaient déjà leur complicité en musique lors d'un show de Noël organisé par Disney. Ensemble, elles avaient repris l'incontournable "The Christmas Song" avec succès.

Graine de star en vue. Willow, 9 ans, a du talent à revendre et la chanteuse P!nk ne le sait que trop bien. L'Américaine de 41 ans a partagé une petite sessionde sa fille sur la plateforme TikTok.La fillette y dévoile son joli timbre sur "Cover Me in Sunshine", une chanson qu'elle semble avoir elle-même écrite., entend-on sa maman s'éclamer à la fin de la prestation qui a emballé le réseau social.