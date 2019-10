Si de nombreuses stars et proches ont déjà proposé leur aide à l’interprète de "Dieu m’a donné la foi" désormais considérée comme une SDF, c’est au tour de Michel Polnareff de s’exprimer sur le sujet.

"Je suis halluciné par la méchanceté qui règne sur ce site, a-t-il écrit sur Facebook. Je suis bien sûr concerné par le malheur de tous ceux en difficulté. Il se trouve qu’Ophélie Winter est une proche amie à moi et je suis très préoccupé par sa situation. Au lieu de me reprocher de ne rien faire, pouvez-vous me dire où elle est?"