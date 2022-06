60 ans, c’est un cap dans une vie. La princesse Astrid de Belgique vient de le franchir non pas au pays mais bien aux Etats-Unis où elle conduit du 4 au 12 juin une mission économique avec des haltes à Atlanta, New York et Boston.

C’est le 5 juin que la princesse Astrid, Joséphine-Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie voit le jour au château du Belvédère. Elle est le deuxième enfant du prince Albert et de la princesse Paola, prince et princesse de Liège, mariés depuis 1960. Ils forment alors l’un des couples les plus médiatiques de leur époque. A sa naissance, Astrid est certes princesse de Belgique mais sans aucune destinée concrète au sein de la Cour puisque règne alors la loi salique qui écarte la descendance féminine des souverains. Qui plus est la succession se fera par les fils du roi Baudouin et de la reine Fabiola. La famille de Liège n’étant que la branche cadette.

