The Rocketman, biopic consacré à Elton John, a donné du chanteur l’image d’un personnage totalement déjanté passant d’orgie en orgie.

Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, Sir Elton John s’est assagi et c’est chez lui qu’on vient passer ses vacances calmes et reposantes. Cet été, sur son yacht de luxe, il a reçu du beau monde : Neil Patrick Harris et son mari, le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Et, tout dernièrement, ce sont les Beckham qui sont venus lui rendre visite, accompagnés de leurs quatre enfants. Un séjour que Victoria a manifestement apprécié au regard des photos postées sur Instagram.