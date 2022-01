"Désolé, je faisais des squats", nous signale Charlie Dupont en décrochant son téléphone avec un peu de retard sur l'heure fixée. "Je vais devoir me montrer torse nu lors du tournage d'un téléfilm pour France 2, dans lequel je joue un personnage un peu plus jeune que moi, donc j'entretiens mon corps", précise d'emblée le comédien, de sa voix rieuse. Actuellement en tournée en Wallonie et à Bruxelles avec la pièce "Les émotifs anonymes", dans laquelle il joue avec sa femme Tania Garbarski, l'artiste livre une analyse sans concession de la gestion politique de la crise du Covid. Interview.