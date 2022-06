Plus de deux mois après la gifle de Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, Jada Pinkett Smith est sortie du silence et est revenue pour la première fois sur le geste controversé de son mari, qui lui a valu d'être interdit de la prestigieuse cérémonie pendant dix ans.

Lors du dernier épisode de son émission "Red Table Talk", l'actrice américaine a ouvert l’épisode en disant: "Mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l'opportunité de guérir, de parler et de se réconcilier." Elle poursuit: "Dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'eux. Nous avons tous besoin les uns des autres. En attendant, Will et moi continuons de faire ce que nous avons toujours fait depuis 28 ans. C'est comprendre la vie à deux."

Le 28 mars dernier, c'est une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une maladie provoquant la chute des cheveux, qui a provoqué la colère de Will Smith. L'épisode de son émission était d'ailleurs centré sur cette maladie. L'actrice en a profité pour sensibiliser le monde sur sa maladie. "Vu ce que j'ai vécu d'un point de vue médical et ce qui s'est passé aux Oscars, des milliers de personnes m'ont contacté. Je veux profiter de ce moment pour offrir aux gens qui souffrent comme moi d'alopécie une opportunité de s'exprimer et de raconter ce que cela fait de vivre avec cette maladie. Pour informer les gens sur ce qu'est réellement l’alopécie."