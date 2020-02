Il a 55 ans au compteur de la vie, 30 ans de carrière derrière et plus de 50 millions d’albums vendus aux quatre coins du monde. Bizarrement, le temps ne semble pas avoir d’emprise sur lui. C’est bien la preuve que le rock peut conserver. Célèbre pour ses envolées de guitare électrique, Lenny Kravitz sait faire vibrer d’autres cordes : celles du design et du chinage de meubles. Mais sa vraie mélodie du bonheur, c’est l’être humain. Une partition qu’il maîtrise parfaitement.

Pourquoi avez-vous décidé de poser vos valises et vos dreadlocks en France ?

"Ma mère envisageait d’y passer sa retraite. Avant que le destin l’emporte, elle avait acheté des tas de livres en français, apprenait votre langue et se familiarisait avec votre culture. Aujourd’hui, j’ai l’impression de vivre son rêve par procuration. J’ai toujours aimé la France, c’est le premier pays où je me suis rendu, après avoir enregistré mon album Let Love Rule , car le label américain où j’avais signé ne savait que faire de moi ! (...)