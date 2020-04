Encore une belle manière de lutter contre le coronavirus de la part de milieu artistique. Après le All In Challenge de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ou encore Matthew McConaughey, au tour des stars de Friends de lancer un défi à leurs fans. Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) et Joey (Matt Leblanc) devaient se retrouver sur le mythique plateau 24 des studios Warner pour une émission exceptionnelle destinée au nouveau service de streaming HBO Max. Ce dernier devait être lancé le 27 mai aux Etats-Unis mais face à la crise du coronavirus, personne ne sait dire quand ces retrouvailles auront lieues. Mais les acteurs, eux, confirment qu'elles auront bien lieues!

Six "Friends" pourront boire "une jatte de café au Central perk" avec les six stars de Friends

Pour preuve, le message de Phoebe (Lisa Kudrow) posté en premier sur Instagram ce mardi 21 avril, repris par Matt Leblanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry et Courtney Cox. "Hello tout le monde. Vos amis de FRIENDS veulent vous faire savoir quelque chose (...) Vous avez peut-être tous entendu parler de la réunion spéciale que nous préparons pour HBO Max, eh bien... TOUS LES SIX, nous voulons que VOUS-MEMES et cinq de VOS amis nous rejoignent sur le plateau 24. Soyez nos invités privés dans le public qui assistera à l'enregistrement, au cours duquel vous nous verrez tous ensemble pour la première fois depuis des lustres (...) EN PLUS, vous prendrez une jatte de café avec nous au Central Perk et aurez droit à une visite des studios Warner où vous vivrez l'expérience "Friends" VIP. Allez sur le site AllinChallenge.com et donnez TOUT CE QUE VOUS POUVEZ - 10$, 25$ - chaque dollar compte. La totalité de vos dons iront aux banques alimentaires @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica et #AmericasFoodFund qui dépendent de @FeedingAmerica and @WCKitchen. Vous êtes partants? #ALLINCHALLENGE."

De quoi mettre en transe toute la planète Friends, et les enchères pour combattre le Covid-19. Riche idée!