Et lorsqu’elle a quelque chose à dire, elle ne mâche pas ses mots. La preuve encore une fois avec l’interview qu’elle a accordée à Arte Radio (consultable sur le web). La chanteuse l’affirme, Serge Gainsbourg n’était pas quelqu’un de bien avec les filles. C’était "un Weinstein de la chanson, d’une certaine manière", a-t-elle expliqué. Elle pointe du doigt l’attitude du chanteur. "J’ai vécu en direct ses comportements plus que spécieux envers les jeunes femmes et son manque de regard, en fait réel, qu’il avait…" , dénonce-t-elle.