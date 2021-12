Pour Mariah Carey et le Père Noël, il n’est plus question de parler de romance mais bien de mariage. Chaque année, la chanteuse nous ressort son tube "All I Want For Christmas Is You" datant de… 1994. Et plus les années passent, plus le succès du morceau est colossal. Le titre, qui a franchi le milliard d’écoutes en ligne sur Spotify, vient de se hisser pour la quatrième année en tête du Billboard Hot 100, le classement des singles. Ce n’était jamais arrivé. Un record d’autant plus difficile à battre qu’il est établi sur quatre années consécutives.

Le nom de Mariah Carey apparaît donc à la première place des classements de 2019, de 2020, de 2021 et celui à venir ce 1er janvier 2022. Autant prévenir tous ceux qui sont allergiques à la diva américaine ou à son indétrônable chant de Noël : vous n’êtes pas près de ne plus en entendre parler.

Sans surprise aucune, la chanteuse s’est empressée de remercier le Père Noël et ses agneaux (c’est dans le texte !) pour "ce cadeau extra-festif de fin d’année".

Et ce que Mariah Carey réussit aux États-Unis, elle le réussit aussi ailleurs sur la planète puisque sa chanson est également la plus populaire au monde hors USA. Pour cette année, elle totalise 105,3 millions de streams et pas moins de 17 100 ventes. Pas mal pour une chanson écrite en un quart d’heure sur le coin d’une table il y a plus de 25 ans !