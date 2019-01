Pour fêter ses 38 ans, Clara Morgane sait comment s’y prendre.



L’ex-star du X devenue mannequin a offert un spectacle torride sur la scène du Oh ! César, à Paris, lors du spectacle itinérant Le cabaret de Clara Morgane. Loin de s’en tenir au rôle de maîtresse de cérémonie pour ses chanteurs, danseurs, acrobates et autres magiciens, elle a, tout au long de ses différentes apparitions, aligné les tenues les plus audacieuses et réalisé un strip-tease dont elle seule a le secret. À défaut de pouvoir croquer la belle, le public présent a pu savourer le gâteau d’anniversaire qui accompagnait le tout.