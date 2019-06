Après Donald Trump et ses fake news, voici Kim Kardashian et ses fake doctors. Auxquels elle avoue avoir recours pour soigner son psoriasis. "Le médium médical peut parler aux esprits, mais ce n’est pas un vrai médecin, explique-t-elle à la chaîne de télévision E ! Je suis à fond sur les médiums. Cela m’obsède. Quiconque me connaît sait que j’adore être connectée au monde des esprits. S’il peut me dire quelque chose concernant mon psoriasis et comment le soigner, je suis prête à tenter l’expérience."

Après une rapide consultation des plus grands experts invisibles de l’au-delà, le médium médical Anthony William en est arrivé à la conclusion que le foie libérait une dermatoxine qui attaquait sa peau. Et il lui a prescrit du jus de céleri comme remède. Tout en se déclarant "sceptique", Kim Kardashian a promis d’essayer. Pour connaître le résultat de ce traitement, il faudra attendre le prochain épisode de L’Incroyable famille Kardashian. Pas sûr que cet insoutenable suspense va nous tenir en haleine. Par contre, on serait vraiment curieux de connaître le prix d’une consultation pour se voir prescrire du jus de céleri. Sur Internet, on a trouvé des tarifs de 500 $ la demi-heure passée dans son cabinet médical. D’évidence, les esprits ne travaillent pas pour le Smic…