Pourquoi Céline Dion s’appelle-t-elle Céline ?

Si la question vous taraude depuis des années, voici de quoi satisfaire, enfin, votre curiosité. C’est Claudette, l’une des sœurs de la chanteuse, qui l’a expliqué à Laurent Delahousse. "On était tous autour de la table où on avait déposé un oreiller. Ma mère a déposé le bébé sur l’oreiller et on a enlevé sa couverture pour voir à quoi elle ressemblait. Elle était belle, on était contents", s’est-elle souvenue. "On avait des idées pour le prénom. Emma, Nathalie… mais elle avait déjà son idée. Elle nous a dit qu’elle écoutait beaucoup une chanson ces derniers temps et qu’elle passait à la radio en boucle, la chanson s’appelait "Céline". C’est Hugues Aufray qui l’interprétait, en 1966. La chanteuse est née deux ans plus tard.