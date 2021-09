Récemment interviewé par Le Parisien, Cyril Hanouna a confié qu'il n'était toujours pas vacciné. Une révélation qui peut sembler surprenante pour certains mais qu'il justifie en raison de sa peur des aiguilles.

"Personnellement, je ne suis pas vacciné car j’ai peur. Pas du vaccin, mais des piqûres en général. Mon père, qui est médecin, m’engueule. En attendant, je me fais tester tous les deux jours. Je me pose surtout la question pour mes enfants. Je veux qu’ils puissent voir leurs grands-parents en toute sécurité mais, en même temps, j’ai peur qu’il y ait un risque pour eux. Imaginons qu’il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerais jamais", a-t-il expliqué.

Cyril Hanouna a récemment sorti un livre intitulé “Ce que m’ont dit les Français”, un ouvrage qu'il a co-écrit avec l’éditorialiste Christophe Barbier.