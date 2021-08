“Je suis très content d’être revenu”, nous confie d’emblée Dan Gagnon, ancien chroniqueur de 69 minutes sans chichis (RTBF). Retraité du stand-up, l’humoriste était parti s’exiler pendant deux ans dans son pays natal avec sa femme et son enfant et sera de retour sur scène le 22 août lors du festival “Il est temps d’en rire” (voir ci-dessous) à Genval. “J’étais content de la vie qu’on menait au Canada, j’avais besoin de me ressourcer. C’est l’avantage d’avoir deux pays, deux nationalités car il y a des caractéristiques que j’aime dans les deux pays. Je vivais dans une carte postale au Québec. Tu t’extasies devant pendant 3 heures, puis 3 jours, puis 3 semaines mais au bout de 3 ans… la photo a beau être belle, tu commences un peu à te faire chier (sourire) ! Une montagne, un arbre, c’est beau mais ça ne fait pas grand-chose (sourire)”

