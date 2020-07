Alors que son accession au trône n'a jamais semblé aussi proche, le Prince de Galles a un plan bien précis.

Alors que son accession au trône n'a jamais semblé aussi proche, le Prince de Galles a un plan bien précis.

À cause du coronavirus, Elizabeth II pourrait tirer sa révérence plus tôt que prévu. Après 68 années de règne qui forcent le respect, la Reine devrait naturellement céder le trône à Charles. Et ce dernier compte bien moderniser la Firme pour de bon. C'est ce qu'assure le biographe Nigel Cawthorne dans les colonnes du Daily Mail.

"Son idée de la monarchie est un système qui convient au XXIe siècle. Le prince William semble être de son avis et même, de plus en plus, la Reine", a-t-il avancé auprès du journal britannique. Pour y parvenir, le prince de Galles lorgnerait du côté des autres monarchies d'Europe, dont... la Belgique. "Comme les proches des Windsor qui règnent aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, Norvège, Belgique ou Espagne, il préfère atténuer un certain sentiment d'arrogance chez certains royaux", a précisé Cawthorne qui entend par là la fin de certains privilèges et passe-droits - dont des résidences - qui gangrèneraient Buckingham Palace. En ligne de mire ? On pense évidemment à Meghan et Harry, au coeur d'un esclandre à cause de Frogmore Cottage, mais aussi à son frère Andrew, définitivement éclaboussé par l'affaire Epstein.