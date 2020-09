Sur les ondes de RTL France, l'interprète de "Tombé" a été très clair. Non qu'il n'ait pas aimé ses trois participations (deux fois The Voice Kids, une fois The Voice) à l'émission, mais son agenda devient difficilement compatible avec le tournage. "Mon schéma familial est très problématique pour des tournages qui reprennent début janvier. Ce sont les seuls moments où on se retrouve en famille pendant un mois et demi ou deux", explique-t-il. "Ça va être les deux mois que je vais réserver chaque année pour être auprès de ma famille", dit-il.

En couple avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian, M. Pokora est papa depuis 8 mois d'un petit Isaiah. Il passe donc sa vie entre la France et les Etats-Unis, où il est installé en Californie.

Il estime en tout cas avoir "rempli sa mission" en participant à The Voice. "J’ai fait ce que j’avais à faire, dans le sens où j’y suis allé, j’ai fait une saison adulte, deux saisons kids. J’ai gagné une saison adulte et une saison kids. (...) J'ai bouclé la boucle".