Les rumeurs de tensions entre le prince William et son frère, le prince Harry, sont sans cesse alimentées depuis des mois maintenant. Un nouvel élément a encore jeté de l'huile sur le feu.

Depuis le 1er mai, le prince Harry et Meghan Markle ne suivent plus le compte Instagram des parents de George, Charlotte et Louis. Un désabonnement qui a fait beaucoup de bruit. Par la suite, Harry et Meghan ont choisi de se désabonner de comptes Instagram en lien avec la famille royale britannique comme celui de Clarence House (le compte du Prince Charles et son épouse Camilla), de la princesse Eugénie , du prince Andrew et celui de Buckingham . Le prince Harry et Meghan sont-ils fâchés avec la monarchie britannique ? Rien de tout cela.