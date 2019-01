Le couple présidentiel ne reste jamais loin du feu des projecteurs, mais très souvent à leur dépend. Cette fois, c'est la première dame qui suscite l'ire des Américains en raison d'une photo que celle-ci a publiée sur Instagram. Le cliché pourtant semble anodin. On y retrouve le balcon de la Maison Blanche donnant vue sur un Washington recouvert de neige.





Les internautes pointent du doigt le manque de tact de la First Lady. Ces derniers trouvent inconcevable le fait que Melania se réjouisse de ce temps glacial en profitant de la vue sur son balcon alors que des centaines de milliers d'Américains se trouvent au chômage technique à cause du "shutdown" provoqué notamment par son mari Donald Trump. On peut ainsi lire des followers se plaignant de ne pas pouvoir chauffer leur maison par manque de revenus. Ou encore d'autres demandant à la première dame si elle aperçoit "des employés non payés ou au chômage depuis son balcon"...