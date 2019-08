Cela fait maintenant six ans que Tom Cruise ne voit plus Suri, la fille de 13 ans qu’il a eue avec Katie Holmes.

Et, pour cause, l’acteur de Mission Impossible ne pourrait pas fréquenter les personnes qui ne font pas partie, comme lui, de l’Église de Scientologie, explique US Weekly.

La star hollywoodienne peut toutefois continuer à voir les enfants qu’il a adoptés avec Nicole Kidman, Isabella, 26 ans, et Connor, 24 ans, puisqu’eux sont, contrairement à Suri, membres de l’Église de Scientologie.