Ils ont été des stars dans leur domaine. Que ce soit à la présentation du JT le plus suivi de France (PPDA), dans une émission consacrée à la préservation de la nature (Nicolas Hulot), en tant que commentateur sportif (Pierre Ménès) ou, il y a plus longtemps, dans le divertissement (Jean-Luc Lahaye), tous ont été inquiétés par la justice en 2021. Pour des affaires qui remontent, souvent, à des années. Tout simplement parce que les victimes n’avaient, jusqu’ici, jamais osé parler.

L’affaire a éclaté en février, quand la journaliste et auteure Florence Porcel publiait Pandorini, roman à clefs dans les pages duquel on découvrait le portrait d’un célèbre acteur, prédateur sexuel à ses heures. Il ne fallut pas longtemps pour que le nom de Patrick Poivre d’Arvor soit sur toutes les lèvres et pour que les langues se délient.