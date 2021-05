Cinq mois après l'annonce de son coming-out trans, Elliot Page a retrouvé le sourire. L'acteur de 34 ans, en proie à profond malaise quant à son genre depuis son plus jeune âge, a célébré sa transition avec une photo en maillot de bain.

"Premier short de bain d’un bébé trans", peut-on lire sur sa publication du 24 mai. La star rendue célèbre grâce au film Juno y affiche le résultat de sa double mastectomie, mais aussi ses abdominaux, au bord d'une piscine.

"D’une certaine manière, cela génère un ressenti miraculeux, mais cela m’a aussi amené à me voir dans un miroir, et de me dire ‘ah, me voilà enfin’", avait-elle confié à Oprah Winfrey au sujet de l'ablation de ses seins. Devenu viral, le cliché a récolté plus de 2 millions de likes en vingt-quatre heures.