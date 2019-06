Il s'agit de la première apparition pour la duchesse de Sussex depuis la présentation de son fils Archie, né le 6 mai. La famille royale est de sortie en ce 8 juin pour célébrer la reine d'Angleterre lors de ce rassemblement miliaire instauré en 1748 pour célébrer l'anniversaire officiel du souverain britannique.Meghan Markle porte une robe bleu marine signée Givenchy et un fascinateur de Noel Stewart.Si la duchesse de Sussex est donc bien présente pour cet événement, elle ne l'était pas lors du dîner officiel en compagnie du président américain Donald Trump. Meghan Markle avait fait part de son refus d'être présente bien avant la tenue de cette soirée et a tenu sa promesse. En raison de son congé de maternité, la maman d'Archie n'a pas non plus assisté à la cérémonie de commémorations du Débarquement de Normandie.