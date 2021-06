© INSTAGRAM

Ce sera l'un des événements majeurs de la rentrée, sur TF1, soit exactement vingt ans après que les premiers candidats de la première édition de la Star Academy passaient les portes du château de Damary-les-Lys. Des semaines à répéter, s'entraîner, chanter, flirter, parfois. Et rêver, surtout, d'être le premier - ou la première - à remporter ce télécrochet d'un genre nouveau, présenté, déjà, par un certain Nikos Aliagas. C'était en octobre 2001 et les téléspectateurs, rapidement, tombèrent sous le charme de Jenifer, JP, Mario, Olivia Ruiz.

D'autres, après eux, firent les beaux jours d'une émission devenue culte dans le PAF. Certains ont fait une carrière flamboyante - on pense à Nolwenn, par exemple - d'autres sont, hélas, tombés dans les oubliettes de la télévision. Mais tous ont en eux quelque chose de Damary.

Il faut dire que le show était novateur et que les candidats à la gloire avaient l'occasion de partager le micro avec les plus grandes stars, qu'elles soient françaises ou internationales.

Pour toutes ces raisons, ils sont restés très attachés à la Star Academy. Du coup, quand il s'est agit d'enregistrer un prime pour les vingt ans du programme, ils ont répondu présent. Même Jenifer, dont la présence avait été mise en doute, a fini par rejondre la troupe de ses anciens camarades de promo (et des suivantes).

Alors, même s'ils s'étaient promis de ne pas en dire trop sur ce futur prime, enregistré en public le 20 juin (oui, aujourd'hui même), certains n'ont pu résister à l'appel du teasing et ont posté des photos ou de courtes vidéos sur leur compte Instagram. Histoire de mettre l'eau à la bouche des fans qui n'ont qu'une hâte: les entendre chanter à nouveau, tous ensemble, "La musique", l'hymne de la toute première édition...