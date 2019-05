Né le 6 mai, le fils de Meghan et Harry va être présenté de manière officielle aujourd'hui.





Nous pourrons bientôt mettre un visage sur « bébé Sussex ». Deux jours après la naissance de leur premier enfant, Meghan Markle et le prince Harry vont pouvoir le présenter au monde entier. Aura-t-on le droit à son prénom ? Mystère...Ce qui est sûr, c'est que la gestion de ce photocall historique fait déjà jaser outre-Manche. En effet, la duchesse de Sussex aurait insisté pour que Gayle King, une journaliste américaine dont elle est très proche, mène la première interview. Le Daily Mail, cité par LCI, explique qu'une caméra, un photographe et un journaliste de l'agence Press Associated étaient prévus à la base. Les médias britanniques seraient donc « furieux » qu'une consœur américaine leur grille la priorité.

Du côté de Meghan et Harry, on mettrait en avant l'intérêt international de cette naissance. À peine né, leur enfant est déjà le sujet d'une controverse….