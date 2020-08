Un récit qui fait froid dans le dos. Diffusé dans le courant du mois d'août, le documentaire Surviving Jeffrey Epstein donne un nouvel éclairage au retentissant scandale sexuel. Déjà interviewée dans le reportage signé Netflix, Virginia Roberts Giuffre, 37 ans, s'est rappelée d'un petit jeu initié par Ghislaine Maxwell avec le prince Andrew.

"Avant d'abuser de moi, alors que nous venions de nous rencontrer, Ghislaine lui a [demandé de deviner mon âge] et il a eu bon", révèle celle qui accuse le fils d'Elizabeth II de viol depuis plusieurs années. À l'époque, celle qui avait été piégée par Maxwell à Mar-a-Lago, la propriété de Donald Trump, n'avait que 17 ans. "Il m'a comparée à ses filles (Béatrice et Eugénie, NdlR) en disant 'Oh, mes filles ont quelques années de moins que toi'", précise-t-elle au sujet de celui qui n'a "rien à voir avec le prince des contes de fées".

Alors qu'Andrew refuserait toujours de coopérer avec la justice américaine, Ghislaine Maxwell attend désormais son procès aux États-Unis.