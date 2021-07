"Pression extérieure"

Comme l'a rapporté la presse britannique, moqueries, insultes et noms d'oiseaux ont fusé sur Twitter. "J'espère que le petit crétin pleurera dans sa cravate", ou encore "quelqu'un doit brutaliser cet enfant afin pour qu'il puisse grandir normalement", pouvait-on y lire dans le sillage d'une défaite entachée par des violences à Londres. Expert royauté, Robert Jobson a déploré cette vague de haine et croit savoir comment les Cambridge vont gérer ce fâcheux chapitre.

"Ils n’apprécient pas que l’on se moque de leur fils. Il a été la cible de commentaires mesquins sur son costume, et parce qu’il était triste après la défaite. Personnellement, j’ai trouvé que c’était très grossier, étant donné qu’il s’agit d’un enfant de 7 ans", a écrit l'auteur dans le Daily Mail. Selon le biographe, Kate et William "prévoient de le tenir temporairement à l’écart des médias". "Ils font tout ce qu’ils peuvent pour protéger leurs enfants et sont très conscients de cette pression extérieure", a-t-il conclu.