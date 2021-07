Le prince charmant du Gotha, c'est lui. À 21 ans, Nikolai, le fils du prince Joachim et d'Alexandra Manley, est aussi à l'aise au château d'Amalienborg que sur les podiums de la Fashion Week. Ce n'est donc pas pour rien que le jeune homme vient de jeter son dévolu sur Paris pour mener ses études et sa carrière de mannequin de front.

Celui qui a prêté ses traits et sa silhouette longiligne à la maison Dior par le passé va rallier la capitale avec sa petite amie Benedikte Thoustrup. L'occasion de se rapprocher de la princesse Marie et de son père, ce dernier y officiant désormais en tant qu'attaché à la Défense. Nikolai, lui, y effectuera au moins un semestre dans le cadre de sa formation à CBS, la prestigieuse Copenhagen Business School. Entre la France et le Danemark, l'histoire d'amour continue donc de plus belle.