Ce 9 avril, il y a eu un an que le prince Philip, duc d’Edimbourg s’éteignait paisiblement avec la reine à son chevet au château de Windsor à quelques semaines de célébrer son centenaire.

La nouvelle bouleversa le pays. Les Britanniques montrèrent leur profond attachement au prince qui avait servi la Couronne pendant 73 longues années. Une manière aussi de témoigner toute leur sincère affection pour la reine Elizabeth qui perdait ainsi le compagnon d’une vie.

En raison de la pandémie et des normes sanitaires du moment, ses funérailles eurent lieu devant une assistance plus que restreinte en la chapelle Saint George de Windsor. L’image de la reine masquée et vêtue de noir, isolée des autres membres de la famille, était probablement le moment le plus déchirant de la cérémonie.

Ce 9 avril est aussi ironie de l’histoire, le jour d’anniversaire de mariage du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles qui fêtent en cette année 2022 leurs noces de rose à savoir 17 ans d’union.

En un an, il s’en est passé des choses chez les Windsor ! Naissance à Los Angeles de Lilibet-Diana, fille du duc et de la duchesse de Sussex toujours aussi éloignés de la famille.

Le prince Harry n’a d’ailleurs pas fait le déplacement pour assister fin mars à l’office religieux en mémoire de son grand-père en l’abbaye de Westminster, estimant que sa sécurité et celle de sa famille n’étaient pas garanties.