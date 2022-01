Grand bain

La fille du prince Haakon et de Mette-Märit se prépare à prendre de plus en plus de poids au sein de la famille royale norvégienne et un premier saut dans le grand bain l'attendait en ce début d'année. C'est en effet une première pour elle : l'adolescente s'est adonnée à une longue interview télévisée pour la chaîne locale NRK1. Une bande-annonce de l'émission, diffusée le jour j et tournée à Skaugum, la résidence familiale d'Oslo, a été dévoilée en amont pour aiguiser l'enthousiasme de ses futurs sujets. Son aisance face à la caméra transpire déjà et, en Norvège, la popularité de la princesse est déjà au beau au fixe. Ingrid Alexandra est 2e dans l'ordre de succession au trône derrière son père Haakon, 48 ans.