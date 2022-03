Parée de discrétion

Lundi, c'est une photo prise en 2019, la dernière en date, qui a été partagée par le Palais marocain pour marquer l'événement "dans une ambiance de joie et d'allégresse". Le 13 décembre de cette année-là, l'adolescente avait effectué son tout premier engagement officiel en solitaire. Vêtue d'une robe et d'un manteau rouges et de ballerines noires, la princesse avait assisté à l’inauguration du vivarium du Jardin zoologique de Rabat avec une grande maturité malgré ses 12 ans. Depuis, Lalla s'est parée de discrétion et aucune apparition publique n'a été effectuée alors même que son frère aîné, le prince héritier Moulay El Hassan, les a multipliées. La "princesse invisible", guitariste et quadrilingue, est pourtant pétrie de talent.