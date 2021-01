Ils sont Asiatiques, richissimes, fêtards et pétris de problèmes existentiels. Voilà en quelques mots le scénario de la dernière télé-réalité glamour estampillée Netflix. Et l'arrivée de la série sur la plateforme de streaming a eu un écho bien particulier en Norvège. Derek Verrett, le petit ami controversé de la fille du roi Harald V et de la reine Sonja, y fait parler ses talents de chaman.

Le gourou américain de 46 ans, en couple la princesse Märtha Louise depuis 2019, y mène une séance pour venir en aide à une candidate. Kelly, toujours hanté par ses relations amoureuses passées, cherche à enfin aller de l'avant et s'appuie sur les méthodes mystiques du chaman qui entreprend de la purifier par le feu sur une plage. Une séquence surréaliste et peu protocolaire que Verrett assume à 100%. "J’ai fait une apparition dans le show parce que je suis ami avec trois participants. Je suis très heureux d’être dans l’émission et de ce qui s’y passe", a-t-il commenté dans les colonnes du média scandinave Se og Hør.

Märtha Louise avait célébré les fêtes de fin d'année avec son fiancé et les enfants issus de son mariage avec Ari Behn, écrivain qui s'était donné la mort le 25 décembre 2019.