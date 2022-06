Les équipes juridiques des deux acteurs s'étaient rencontrées plus tôt dans la journée dans un tribunal de Fairfax (Virginie), initialement pour convenir d'un accord. Cette réunion a eu lieu quelques semaines après le procès médiatisé qui a opposé les deux ex-conjoints, au cours duquel Amber Heard a été condamnée à payer 15 millions de dollars. Johnny Depp a, lui, été condamné à hauteur de 2 millions de dollars.

Selon le média Deadline, la juge présente lors de la rencontre a indiqué à l'avocate de Mme Heard, Elaine Bredehoft, que sa cliente devrait verser une caution de 8,35 millions de dollars pour que l'appel puisse être officiellement examiné. Me Bredehoft avait toutefois précédemment déclaré que Heard n'était "absolument pas" en mesure de payer le montant auquel elle a été condamnée, ce qui laisse penser que l'appel ne lui sera peut-être pas non plus abordable.

Aucun des deux acteurs n'était présent lors de la rencontre.