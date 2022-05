Le deuxième procès opposant Johnny Depp à Amber Heard doit se conclure le 20 mai. La culture Stan touche la justice. Depuis un siècle, le star system a fait entrer Hollywood au tribunal.

Cinq milliards de vue sur TikTok pour les vidéos taguées #JusticeForJohnnyDepp ("Justice pour Johnny Depp")… Depuis le début, le 11 avril, du deuxième procès en diffamation qui oppose l’acteur Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard, la retransmission en direct des audiences (autorisée par la loi américaine) ou leurs extraits sur les réseaux sociaux fascinent une frange de l’opinion publique.

Paradoxe : au même moment, la presse classique et les grandes chaînes de télévision (Fox News incluse) se soucient peu du duel judiciaire de l’ex-couple. C’est que contrairement à l’affaire Weinstein, qui a provoqué le séisme #MeToo, le fond de l’affaire relève de la sphère privée. Même si entre les pro-Depp et les pro-Heard, une ligne de fracture entre masculinistes et féministes transparaît dans la vox populi qui s’exprime sur les réseaux sociaux.