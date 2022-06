Quel que soit le verdict, leur image est définitivement altérée par tous les détails scabreux révélés durant le procès.

Depuis vendredi soir, le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard n’attend plus que le verdict du jury. Mais les cinq hommes et deux femmes réunis dans le tribunal de Fairfax, en Virginie, doivent parvenir à un accord à l’unanimité. Et c’est loin d’être une sinécure au bout de six semaines d’auditions durant lesquelles les accusations contradictoires se sont multipliées. Tout comme les contre-interrogatoires assassins. Le tout diffusé en direct.

Tout a commencé en 2018, en raison d’une tribune signée Amber Heard dans le Washington Post. "Il y a deux ans, je suis devenue une personnalité publique représentant la violence domestique, et j’ai ressenti toute la force de la colère de notre culture pour les femmes qui s’expriment", écrit-elle. Même s’il n’est pas cité, Johnny Depp s’estime visé et réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts à son ex-épouse. Qui contre-attaque en lui en demandant 100 millions.