Réactions opposées



Aujourd'hui, une séquence où les stars sont séparées par la police durant une pause est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'acteur américain, s'approchant dans la direction de la victime présumée pour sortir, y est arrêté net par un agent. On voit Amber Heard faire quelques pas en arrière, comme apeurée. Johnny Depp, lui, hausse alors les épaules, imperturbable. La tension est à son comble alors que le procès devrait encore se dérouler jusqu'au 19 mai.

Quand les forces de l'ordre s'en mêlent. Cette dernière semaine, le tribunal de Fairfax, théâtre du procès en diffamation de la décennie, a vécu au rythme des témoignages d'Amber Heard. Tour à tour triste et en colère, l'actrice de 36 ans a livré sa vérité face à l'audience et à Johnny Depp. Et pas question pour les deux ex de s'approcher l'un de l'autre.