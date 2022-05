Appelé à la barre par l'avocate de la défense, Elaine Bredehoft, iO Tillett Wright est le premier témoin d'Amber Heard. Le producteur et photographe, ami intime de l'actrice, a expliqué qu'il avait noué une relation très forte avec le couple Depp-Heard. Il a dressé le portrait d'un Johnny Depp qui pouvait avoir deux visages. D'abord, l'homme sobre, "magique, amical et gentil", avec qui il pouvait avoir des conversations passionnées. Ensuite l'homme sous l'emprise de l'alcool, "cruel et misogyne", capable du pire.

Selon lui, Johnny Depp lui aurait même fait quelques confidences qui pourraient faire mal à son image, lui qui s'efforce de la restaurer depuis le début du procès. Ainsi, il n'aurait pas hésité à dénigrer son épouse de l'époque. "Elle n'a aucun talent. Quand ses nichons tomberont et qu'elle sera ridée de partout, plus personne ne s'intéressera à elle", aurait-il lâché à son sujet.

© AP

iO Tillett Wright raconte même que le jour de leur mariage, Johnny Depp aurait tenu des propos extrêmement violents à l'encontre de sa femme. "En quittant la cérémonie et en entrant dans le restaurant où se déroulait la fête, je marchais avec Johnny, je le félicitais pour son mariage et il m'a dit 'On est mariés, je peux lui donner un coup de poing au visage maintenant, personne ne pourra rien dire'".

Voilà qui pourrait peser lourd contre l'acteur.